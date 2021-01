Die vegane Vodka-Pasta Zutaten 200g Prosociano (Violife Alternative zu Parmesan)

80g Creamy (Violife)

5 EL pflanzliche Milch (am besten Hafer)

50g Margarine

4 EL Olivenöl

2- 4 EL Vodka

3 Stk Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 TL Chiliflocken

600ml Tomaten- Passata

500g vegane Orecchiette oder Spaghetti

Basilikum zum Servieren Zubereitung Zwiebel und Knoblauch schälen und zerkleinern 4EL Olivenöl in ein Pfanne geben und Zwiebel und Knoblauch anschwitzen Tomaten- Passata und einen Schuss Wasser hinzufügen Die Sauce mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt circa 10 Minuten auf kleiner Stufe kochen lassen 4 EL Salz in einem Topf zum Kochen bringen, Nudeln hinzugeben und al dente kochen. Der Sauce circa 2- 4 EL Vodka hinzufügen und kurz aufkochen Danach die Violife Creamy und die pflanzliche Milch beimengen und nach Belieben nachwürzen Die gekochten Nudeln, circa 200ml des Nudelwassers und die Butter zur Sauce geben Zum Schluss den frisch geriebenen Prosociano unterrühren Mit Basilikum servieren und erneut mit dem Prosociano verfeinern!