ZUTATEN für 4 Personen 450 g Kohlsprossen

250 g Tofu, geräuchert

2 kleine Schalotten

1 roter Paprika

Olivenöl

Sojasauce

Balsamico-Essig

Pfeffer Die Kohlsprossen halbieren. Den Räuchertofu in Streifen oder Würfel schneiden. Die Schalotten und den Paprika in mittelgroße, gleich große Stücke schneiden. Eine tiefe, beschichtete Pfanne zur Hand nehmen und das ganze Gemüse in Olivenöl anrösten. Mit einem Schuss Balsamico-Essig ablöschen. Ein wenig Wasser zugeben, gerade so viel, dass der Boden der Pfanne bedeckt ist. Sojasauce beifügen und köcheln lassen bis keine Flüssigkeit am Boden der Pfanne mehr zu sehen ist. Mit Pfeffer würzen. Nun das Gemüse je nach belieben unter ständigem Schwenken anrösten oder gleich anrichten.



Tipp: Diese Kohlsprossen-Pfanne ist rasch zubereitet und eignet sich als vielseitige Beilage – kann aber auch als leichtes Hauptgericht genossen werden!