In der veganen Kochbibel "Schwein ohne Schwein" verrät Gastronom Karl Schillinger seine pflanzenbasierten Erfolgsrezepte. Gemeinsam mit seiner Frau Irene gründete er die Fast-Food-Kette Swing Kitchen und leitete viele Jahre lang ein veganes Gasthaus auf Spitzenniveau. Klassiker der österreichischen Traditionsküche übersetzte das Ehepaar in g'schmackige Kreationen, die ganz ohne Tierprodukte auskommen. In dem Kochbuch teilt Schillinger seine besten Rezepte mit Veggie-Fans: Vom Festtagsbraten über Gulasch bis hin zum Paprikahendl.

Grundrezept für eine vegane Torte

Zutaten für 1 Torte (12 Stücke)





460 ml Sojamilch, gesüßt mit Kalzium

2 TL Apfelessig

410 g Staubzucker

80 ml Rapsöl

2 Päckchen Vanillezucker

340 g Universalmehl

60 g Kakaopulver

1 ½ TL Speisesoda

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Zubereitung