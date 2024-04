× Tag der Karotte: So gesund ist das Superfood

Österreichs zweitbeliebtestes Gemüse wird seit mehreren tausend Jahren in den unterschiedlichsten Farben und Formen kultiviert.

Der 4. April ist alljährlich ein Tag für die Karotte. Das vielseitige Wurzelgemüse landet nur allzu gerne auf unseren Tellern. Gekocht, gedämpft, gebraten, gegrillt oder gleich roh – das ganzjährig regional verfügbare Superfood begeistert alle Alterstufen.

© Getty Images ×

Karotten in Österreich

Knapp 10 Kilogramm Karotten vertilgen die Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr, laut GLOBAL 2000 - ein Spitzenwert, auch im internationalen Vergleich. Lediglich Paradeiser kommen öfter auf unsere Teller. Etwa 1900 Hektar Anbaufläche für Karotten findet man, verteilt auf alle Bundesländer, in Österreich - fast 80 Prozent davon in Niederösterreich. Mit einer jährlichen Erntemenge von knapp 120.000 Tonnen rangiert die Karotte an zweiter Stelle hinter Zwiebelgemüse. Auch im biologischen Landbau hat sich die Karotte als wertvolles Standbein etabliert – etwa ein Viertel der Ernte ist hierzulande bereits Bio.

Karottensorten

Bei Karotten kann man zwischen den frühreifen Sommerkarotten und den Lagerkarotten unterscheiden. Die wilden Vorfahren der Karotte sind von Europa bis Zentralasien verbreitet. Aus Wildformen in Zentralasien wurden vermutlich schon in der Antike violett-rote und gelbe Sorten selektiert. Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts kam die Karotte nach Europa. Sie wurde vermutlich von niederländischen Bauern mit der weißen Karotte gekreuzt, worauf sie zur orangen Karotte wurde. Diese wurde so beliebt, dass die anders farbigen Karotten immer weniger kultiviert wurden. Der Siegeszug der orangen Rübe nahm seinen Anfang.

Superfood Karotte

Die Doldenblütler sind reich an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Die Karotte ist das Gemüse mit dem höchsten Karotingehalt. Aus Karotin wird im Körper Vitamin A. Das Vitamin ist ein wichtiger Baustein des Augenpigments Rhodopsin. Ein Mangel an Vitamin A beeinträchtigt die Sehkraft, insbesondere im Dunkeln. Die roten und violetten Karotten enthalten zudem Lycopin, welches die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems unterstützen kann. In violetten Karotten stecken besondere Farbstoffe namens Anthocyane, die zu den Flavonoiden zählen, auch sie verbessern die Sehvorgänge, wirken entzündungshemmend und Gefäß-schützend. Außerdem enthalten Karotten verschiedene Mineralstoffe, Zucker, Vitamin C und E, ätherische Öle (wirken antibakteriell), Pektin und Ballaststoffe. Auch als Rohkost eignet sich die Karotte optimal, denn roh gegessen fördert sie die Verdauung und beugt Infektionskrankheiten vor.

Übrigens: Auch das Karotten-Grün ist sehr gesund, weil es neben Ballast- und Bitterstoffen, die beide zu einer gesunden Verdauung beitragen, auch noch Kalzium enthält. Das sogenannte Karottenkraut kann man es entweder im Salat oder in einem der beliebten Green-Smoothie genießen.