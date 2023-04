Angegrillt über den Dächern Wiens

Der Grill-Weltmarktführer Weber präsentierte am 19. April die Neuigkeiten und Trends für das heurige Grilljahr. Die Grillmeister*innen Yulia Haybäck und Patrick Bayer heizten auf dem neuen Elektrogrill von Weber, der den Namen „Lumin©“ trägt, ordentlich ein.

Bei diesem feierlichen Get-together über den Dächern Wiens gab es außerdem das mediterrane Planchagrillen zu erleben. Weber zeigte zusätzlich zum neuen Elektrogrill auch das neue Zubehör. Darunter sind sowohl die Grillplattenpresse, die eine Antwort auf den US-Trend der „Smashed Burger“ ist, als auch diverse Grillplattenwender.

Neuer Elektrogrill „Lumin©“ für Alle mit wenig Platz

Great Moments in Small Spaces: Der neue Lumin© Elektrogrill von Weber steht einem Kohle- oder Gasgrill in Nichts nach. So sorgen unter anderem die 5-1-Funktionalität, die Maximaltemperatur von über 315 Grad und die kompakte Größe für das ultimative Outdoor-Küchenerlebnis auf kleinem Raum – egal ob auf dem kleinen Stadtbalkon, der Terrasse oder im geteilten Innenhof. Dank Räucherfunktion sind sogar Raucharomen beim Grillen möglich; die Dampffunktion bringt Gemüse auf den Punkt. Zusätzlich besitzt der Lumin© Elektrogrill eine Auftau- und Warmhaltefunktion.

© Katharina Schiffl ×

„Weber’s Grillen auf dem Balkon“ von Manual Weyer

Um die Fähigkeiten des neuen Elektrogrills so richtig ausnutzen zu können, gibt es ein neues Grillbuch von Manuel Weyer. Auf 192 Seiten findet man in „Weber’s Grillen auf dem Balkon“ endlose Inspirationen fürs Elektrogrillen, wie zum Beispiel „Ananas-Feta-Spieße“, „BBQ-Nudel-Twister mit Garnelen“, „Craft Beer Pops“ oder auch die „Triple Cheese Chicken Quesadillas“. Auch für Naschkatzen ist etwas dabei, unter anderem das herrliche „Bananen-Toffee mit Sommerbeeren“.

© Katharina Schiffl ×

2 neue Planchas für das spanische und französische Planchagrillen

Der in Spanien und Frankreich entstandene Trend des Planchagrillens ist aktuell ein großes Thema für Weber. Auf einer Plancha (spanisch: Eisen) lassen sich Gemüse, Meeresfrüchte und anderes kleines Grillgut besonders gut zubereiten. Die Hitze wird in der Grillplatte optimal gespeichert und gleichmäßig verteilt – außerdem benötigt man bei dieser Art und Weise des Grillens kaum Fett. Bei Temperaturen von bis zu 300 Grad hinterlässt die austretende Flüssigkeit eine dünne Dampfschicht auf der Platte, wodurch die Lebensmittel quasi über der Platte „schweben“ und außen knusprig werden und innen schön saftig bleiben. Weber bringt jetzt großflächige Planchas für die Genesis- und Spirit-Gasgrills heraus, die anstelle des Rostes verwendet werden können.

Weber’s Neuheiten

Weber präsentiert außerdem sieben Neuheiten im Zubehör-Sortiment. Dazu gehören die klassischen und flexiblen Grillplattenwender und die Grillplattenpresse. Mit der Grillplattenpresse können Speckstreifen und Paninis auf der Plancha plattgedrückt werden, aber auch der „Smashed Burger“-Trend aus den USA voll ausgelebt werden. Durch das Plattdrücken von Burger-Patties entfalten diese maximales Grillaromen.

Auch die Schmelzkuppel gehört zu den neuen Produkten von Weber. Mit dieser kann Käse geschmolzen oder Gemüse gedünstet werden. Der neue Grillplatten-Warmhalterost macht das Warmhalten von zum Beispiel Brötchen ganz einfach. Der Grillplattenschaber sorgt am Ende der Grillparty schlussendlich für einen blitzeblanken Grill.