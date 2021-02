1 Jahr Corona: Die Bilanz der Pandemie

Das schlimmste Jahr seit dem Krieg: Corona kostete mehr als 8.000 Todesopfer.

Am 25. Februar 2020 waren die ersten Corona-Fälle in Österreich bestätigt – ein Jahr danach ist die Bilanz der Pandemie auch bei uns katastrophal: viele Tote, drei Lockdowns und die größte Wirtschaftskrise.



Corona hat uns in allen Bereichen des Lebens beeinflusst. Zeit für ein Fazit: Das ist das Corona-Jahr in Zahlen.



