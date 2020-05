Drama am Memorial Day: Sechs Personen im Corona-Chaos angeschossen

Massenweise stürmte Floridas Bewohner am Memorial Day die Strände in Daytona Beach und Myrtle Beach. Im Öffnungs-Tumult wurden sechs Personen angeschossen

Auch in den USA wurden die Corona-Maßnahmen bereits gelockert So strömten zahlreiche Amerikaner am Memorial Day, dem Feiertag der jedes Jahr am letzten Montag im Mai zu Ehren der im Krieg gefallenen begangen wird, an die wiedergeöffneten Strände.

Im Tumult eskalierte die Lage: Laut Polizei eskalierten mehrere Streitereien, einige Strand-Besucher feuerten Schüsse ab. Bei den Schießereien wurden sechs Personen angeschossen und verletzt, so die Polizei.

Folks aired it out right in front of us at Daytona Beach today???????? pic.twitter.com/23aMdMnsDn — Heartbreak Tay???? (@talenroberts) May 24, 2020

Die verletzten Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, die Opfer befinden sich jedoch in stabilem Zustand. Nach den Tätern, die die Schüsse abgefeuert haben, wird noch gesucht.