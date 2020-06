Experte Steininger: "Zweite Corona-Welle kommt fix"

EU-Experten rechnen damit, dass der Corona-Anstieg noch vor dem Herbst erfolgen wird.

41 Neuinfektionen gab es in Österreich innerhalb der vergangenen 24 Stunden, 15 davon in Wien. Am Landesklinikum Neunkirchen (NÖ) sind sechs Mitarbeiter und fünf Patienten positiv (s. u.). Dazu der neue Corona-Cluster in Salzburg.

Noch ist die Zahl der neuen Covid-Fälle im überschaubaren Bereich. Es gibt auch noch keine Massenausbrüche wie etwa in einer Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) mit 1.500 Fällen. Aber: „Das Virus ist da“, sagt Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien. Ihr Kollege, der Virologe Christoph Stei­ninger, warnt in ÖSTERREICH: „Ich erwarte für die nächsten Wochen einen Anstieg.“

Seine Überlegung: „Wenn die Maßnahmen während des Lockdowns dazu geführt haben, dass die Zahlen reduziert werden konnten, bedeuten die Lockerungen ab 1. Juli einen neuerlichen Anstieg.“

Offene Grenze, keine Maske, kaum mehr Abstand

Folgen

So sehen es auch die Experten des EU-Zentrums für Prävention (ECDC). Sie gehen sogar davon aus, dass eine 2. Welle in Europa bereits begonnen hat. Würde sie sich so dramatisch wie die erste Welle entwickeln, „könnte das Niveau der Neuinfektionen bereits Mitte Juli jenes von Mitte März erreicht haben. Damals gab es in Österreich zwischen 600 und 800 positive Tests pro Tag.“

Jetzt könnten es zwischen 200 und 400 Fälle/Tag werden. Hauptgründe: Rücknahme der Maßnahmen sowie kaum mehr Disziplin bei den Abstandregelungen. ­Zusätzlich machen offene Grenzen Contact Tracing (Rückverfolgung von Infektionen) unmöglich.

Dr. Steininger: "Zweite Welle kommt fix"

ÖSTERREICH: Sie sind Virologe an der MedUni Wien. Wann wird die 2. Welle kommen?

Christoph Steininger: Eine zweite Welle ist keine Frage des ob, sondern des wann. Für die nächsten Wochen erwarte ich einen Anstieg.

ÖSTERREICH: Rechnen Sie mit einem zweiten Lockdown und einer Rücknahme der Lockerungen?

Steninger: Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Lockdown geben wird, das werden wir nicht schaffen. Aber es wird neue Maßnahmen, Strategien und Anpassungen geben. Denkbar ist eine Maskenpflicht bei Groß­veranstaltungen.