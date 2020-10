Ärzte & Pfleger schlagen Alarm: ''Maximale Überlastung''

Der Ansturm der Covid-Erkrankten auf die Spitäler überlastet das System.

Die Warnungen werden eindringlicher. Unser Gesundheitssystem bricht aufgrund der Zusatzbelastung durch Covid zusammen. Die Daten belegen es: In einer Woche stiegen die Patienten-Zahlen auf den Intensivstationen um 50 %. Gestern warnte der Krankenpflegeverband vor einer drohenden „maximalen Überlastung“.

Es fehle immer mehr Personal, viele werden in der Arbeit mit Corona angesteckt. Einige Bundesländer (Wien, Salzburg etc.) beginnen, Ope­rationen zu verschieben. Wenn sich nichts ändert, wird etwa in Salzburgs Spitälern schon am 10. November nichts mehr gehen.