Etwas weniger als am Donnerstag, aber dennoch noch 265 Fälle allein in Wien.

Auch von Donnerstag auf Freitag ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich enorm gestiegen, wenn auch weniger als einen Tag zuvor. Dieses Mal wurden 580 Neuinfektionen registriert. Wieder einmal stellte sich Wien als Hotspot heraus. 265 neue Corona-Fälle wurde hier in 24 Stunden vermerkt. Dahinter liegen Tirol mit 93 Neuinfektionen, Niederösterreich mit 62 positiven Tests. Oberösterreich verzeichnete 55 neue Fälle, die Steiermark 44 und Vorarlberg 37. 15 Neuinfektionen wurden aus Salzburg gemeldet, 7 in Kärnten und zuguterletzt zwei Fälle aus dem Burgenland.

