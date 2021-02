Arzt in Impf-Zentrum klaut Corona-Impf-Dosis

Er soll Vakzin rausgeschmuggelt haben, um sie seiner Frau verabreicht haben, die unheilbar krank sein soll.

Aufregung in Hamburg. Ein Arzt, der im Impf-Zentrum angestellt war, um Corona-Impfungen durchzuführen, wird vorgeworfen eine Vakzin nach draußen geschmuggelt zu haben. Die Polizei bestätigte gegenüber "Bild", dass die Beamten in dieser gegenwärtigen Sache ermitteln. Der 69-jährige Arzt in Ruhestand hat die Dosis nicht für sich selbst verwendet, sondern soll sie einer Angehörigen gespritzt haben.

Er soll die Dosis in eine Spritze aufgezogen und damit die Halle verlassen haben. Draußen wartete seine Frau, die offenbar unheilbar krank sei. Ihr verabreichte er die Impfung. Der Diebstahl sei sofort aufgefallen und der Arzt bereits entlassen worden.

Der Vorfall, der erst jetzt bekannt wurde, soll sich laut "Bild" bereits am 18. Jänner ereignet haben. Weder die zuständige Sozialbehörde noch die Kassenärztliche Vereinigung äußerten sich bisher zu dem Vorfall.