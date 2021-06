Aus für die FFP2-Maskenpflicht

Ab Juli feiert der einfache Mund-Nasen-Schutz ein Comeback.

Heute präsentiert die Regierung neue Lockerungen - auch für den Handel. Wie berichtet, wird die Maskenpflicht ab 1. Juli in vielen Bereichen fallen. In der gesamten Gastronomie soll es ab dann keine Masken mehr für Gäste geben (Personal war bis zuletzt noch offen). Überall, wo die 3-G-Regel gilt (also beispielsweise auch in der Kultur), wird es keine Maskenpflicht mehr geben.

Im Handel soll laut ÖSTERREICH-Informationen zumindest die FFP2-Maskenpflicht fallen. In Geschäften wird man ab 1. Juli dann nur noch einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) benötigen.

Die FFP2-Maskenpflicht wird nur noch in sensiblen Bereichen wie Gesundheits-oder Altenbetreuung gelten.