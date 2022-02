Bill Gates: So verhindern wir die nächste Pandemie

Microsoft Gründer Bill Gates lässt aufhorchen: "Corona könnte die letzte Pandemie sein"

Mittlerweile mehr als zwei Jahre hält Corona die ganze Welt in Atem. Während viele Länder langsam wieder öffnen können, bleibt die Angst, dass schon bald eine neue Pandemie kommen könnte. Wie man eine solche verhindern könnte, schildert nun Bill Gates.

I believe that COVID-19 can be the last pandemic. ‘How to Prevent the Next Pandemic’ will explain why. https://t.co/aLGabnIcmx — Bill Gates (@BillGates) February 8, 2022



Wie der Microsoft-Gründer in seinem Blog ankündigte, wird er bereits im Mai ein Buch mit dem Titel „How to Prevent the Next Pandemic“ veröffentlichen. „Immer wenn ich das Leid sehe, das Corona verursacht hat, denke ich: Das müssen wir nicht nochmal durchmachen“, so Gates. Seuchen und Epidemien seien eine ernste Bedrohung für die Menschheit und man müsse der Verhinderung von Pandemien Vorrang einräumen und mehr Mittel dafür zur Verfügung stellen, so der Multi-Milliardär weiter.



Gates will in seinem Buch Fragen wie „Warum hatten wir die Impfstoffe nicht schneller?“ oder „Warum ist es schwierig, schnell Milliarden von Impfdosen herzustellen?“ beantworten. Dabei zeigt sich der Microsoft-Gründer optimistisch, dass die Fortschritte der letzten Jahre zum Erfolg beibringen können. „Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und investieren, können wir COVID-19 zur letzten Pandemie machen."