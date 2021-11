Heute endete der 70. Städtetag in St. Pölten. In einem Schreiben wenden sich die Veranstalter nun an die Teilnehmer. 259 Mitglieder des Österreichischen Städtebundes werden aufgefordert sich testen zu lassen, darunter auch Wiens Bürgermeisten Michael Ludwig.

Nach Bekanntwerden von Corona-Fällen auf dem Städtetag in St. Pölten hat der Städtebund Teilnehmer zu PCR-Tests aufgerufen. Es sei davon auszugehen, dass drei Covid-19 positive Personen anwesend waren, wurde informiert. An der Veranstaltung von Mittwoch bis Freitag im VAZ St. Pölten nahmen 600 Gäste teil, darunter die Bürgermeister von Wien und St. Pölten, Michael Ludwig und Matthias Stadler (beide SPÖ), sowie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Um zu verhindern, dass Teilnehmer unwissentlich das Virus in sich tragen und symptomlos verbreiten, bat der Städtebund Teilnehmer per E-Mail um Kontaktreduktion, erhöhte Hygienemaßnahmen und um Durchführung eines PCR-Tests. Besucher sollen ihren Gesundheitszustand überwachen und bei Anzeichen für eine Corona-Infektion die Hotline 1450 anrufen. Zwei der drei positiven Fälle seien bisher durch einen PCR-Test bestätigt worden, hieß es vom Städtebund auf APA-Anfrage. Über drei Tage hinweg wurden insgesamt 600 Teilnehmer im VAZ verzeichnet, es galt ein strenges Hygienekonzept. Die Generalversammlung der 259 Mitglieder des Österreichischen Städtebundes war ursprünglich für Juni geplant gewesen, wurde aufgrund der Pandemie jedoch auf November verschoben. Für Teilnehmer galt die 2G-Regel. Besucher waren zudem verpflichtet, abseits von Sitzplätzen und der Konsumation von Speisen und Getränken FFP2-Masken zu tragen.