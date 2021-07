Corona-Geimpfter (77) stirbt an Delta-Variante

Der 77-Jährige hatte schwere Vorerkrankungen.

Niederösterreich. In Niederösterreich ist ein Pensionist (Jahrgang 1944) aus dem Bezirk Mödling trotz Vollimmunisierung an der Delta-Variante gestorben, wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegenüber oe24 bestätigte. Der Mann, der beide Stiche des Biontech/Pfizer-Impfstoffes erhalten hatte, hatte schwere Vorerkrankungen und erlag nun dem Coronavirus. Es war dies der dritte Todesfall im Zusammenhang mit der Delta-Variante in Niederösterreich.

21 neue Delta-Fälle in Niederösterreich

In Niederösterreich ist die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus um 21 auf 247 gestiegen. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Freitag betreffen die neuen Fälle insgesamt acht Reiserückkehrer aus Spanien, Kroatien und der Türkei. Vier Erkrankte waren vollimmunisiert, fünf haben eine Dosis der Schutzimpfung erhalten.

Durchschnittsalter der Erkrankten

Das Durchschnittsalter der Erkrankten betrug 29,98 Jahre. Eine infizierte Person wurde stationär im Spital behandelt, 157 Menschen sind bereits wieder genesen. Die Bezirke mit den meisten Fällen waren weiter Bruck an der Leitha (45) und Mödling (40).