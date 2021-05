× Corona: Österreich schon unter den besten 5 in Europa

Kurz vor der Lockerung: Alle wichtigen Corona-Faktoren sind im Sinkflug

Endlich geht es deutlich bergab mit den Corona-Zahlen. Gestern wurden nur mehr 644 neue Infektionen in ganz Österreich gemeldet. Niedriger waren die Zahlen zuletzt vor 231 Tagen -am 27. September 2020 waren es 547 neue Fälle. Noch ein Vergleich: Vor genau einer Woche erkrankten 1.072 Menschen innerhalb von 24 Stunden.

Über Nacht um 13 Prozent weniger Covid-Erkrankte

Trend. Momentan sind im ganzen Land 11.151 Menschen an Corona erkrankt, das sind um 1.651 weniger als noch am Vortag.

Diese Zahlen ermöglichen uns einen großen Schritt Richtung Freiheit: Seit Mitternacht ist etwa die Ausgangsbeschränkung außer Kraft. Wir dürfen also wieder zwischen 20 und 6 Uhr auch ohne Auflagen außer Haus gehen. Morgen geht die Schule für alle wieder los, und am Mittwoch starten Lokale, Tourismus, Kultur und Sport (siehe Seite 8).

Besserung. Auch die vielen anderen Indikatoren der Pandemie bessern sich sichtlich. Die viel zitierte Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche) liegt aktuell bei 71,6. Dieser Wert lag seit Anfang Oktober 2020 auf deutlich höherem Niveau. Das Maximum war mit 564,9 am 12. November erreicht (siehe Grafik).

Deutlich weniger Patienten auf Intensivstation

Krankenhaus. Sehr erfreulich: Auch die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern sinkt. Am Samstag waren es noch 973 Erkrankte, davon 321 auf Intensivstationen. "Es kommen deutlich weniger frisch infizierte neue schwerkranke Patienten auf die Intensivstationen", sagt Thomas Staudinger, Leiter der Intensivstation am Wiener AKH.

Dennoch warnt nicht nur Wiens Bürgermeister Michael Ludwig vor den Folgen der anstehenden Öffnungen: "Es ist eine Gratwanderung, aber es ist nach wie vor eine sehr fragile Situation"