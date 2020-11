Das sind die neuen Corona-Hotspots Österreichs

Vor allem in Teilen Oberösterreichs explodieren derzeit die Corona-Zahlen.

Das bedeutet, dass innerhalb von 24 Stunden 145 Menschen mehr in krankenhäusliche Behandlung mussten, bei den Intensivpatienten hat sich die Zahl um 26 Patienten erhöht. 1.130 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das sind von Samstag auf Sonntag 21 Menschen mehr.

Oberösterreich als Hotspot

Derzeit laborieren demnach 39.415 Menschen an einer Coronavirusinfektion. Bisher haben sich 109.881 Menschen angesteckt, 69.336 sind wieder genesen.

Die meisten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es in Oberösterreich mit 1.198, gefolgt von Wien mit 871 Fällen.

Auf Bezirksebene hat Eferding in Oberösterreich Schwaz (Tirol) als absoluten Corona-Hotspot abgelöst. Dahinter folgen mit Rohrbach und Grieskirchen weitere Bezirke in Oberösterreich.

Hier gibt es die meisten Fälle

Eferding: 829 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Schwaz:; 791

Rohrbach: 741

Grieskirchen: 685

Dornbirn: 636

Sankt Johann im Pongau: 624

Eisenstadt: 615

Schärding: 583

Freistadt: 542

Ried im Innkreis: 536

Kufstein: 528

Gmunden: 507

Wiener Neustadt: 506

Urfahr-Umgebung: 494

Innsbruck-Stadt: 494

Steyr-Land : 460

Oberwart: 459

Lilienfeld: 457

Gmünd: 454

Wels: 441