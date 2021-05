Das Tauziehen um die Masken

Gesundheitsminister, Experten, SPÖ-Chefin und Wiens Bürgermeister pro Masken.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich bereits im oe24.TV-Interview klar für die Masken ausgesprochen.



Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sowie die meisten Experten wollen die Masken in geschlossenen Räumen noch beibehalten.



Das sagten sie auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der sich am Donnerstag erneut mit Experten beriet. Wien will sie denn auch noch länger beibehalten.