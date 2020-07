Die große Masken-Umfrage: Das sagen Politiker & Stars

Wer ist für, und wer gegen die Maskenpflicht - Die große Masken-Umfrage: das sagen Prominente, Politiker & Unternehmer.

Wien. Maskenpflicht - Ja oder Nein? ÖSTERREICH hat bei Politikern, Stars und Unternehmer nachgefragt, wer für die Maskenpflicht, und wer dagegen ist.

Sebastian Kurz, Bundeskanzler

„Selbstverständlich trage ich überall, wo es vorgeschrieben ist, einen Mund-Nasen-Schutz. Es wird immer Fortschritte und Rückschläge geben und ich habe die Bevölkerung bei den Lockerungsschritten gebeten, dass niemand die Maske wegwerfen soll, weil wir sie nochmal brauchen werden “

Werner Kogler, ­Vizekanzler

„Selbstverständlich trage ich Mund-Nasenschutz beim Einkaufen – zum Schutz der anderen und auch zu meinem.“

Nina Proll, Schauspielerin

„Da es ja bei der Maskenpflicht anscheinend hauptsächlich um die psychologische ‚Symbolwirkung‘ geht, würde ich ‚rote Hüte‘ statt Masken empfehlen. Diese erleichtern das Atmen und sehen außerdem besser aus.“

Christian Mucha, Kultverleger

„Ich bin das Phantom in allen Opern und trage gerne überall dort eine Maske, wo man sich infizieren könnte. Vorteil: Dann erkennt mich keiner!“

Rainer Will, Sprecher Handel

„ Ja, ich bin dafür. Ich trage die Maske beim Einkaufen zum Selbstschutz und aus Rücksicht auf die vielen Risikopatienten.“

Silvia Schneider, Moderatorin

„Alles, was uns hilft, diese Pandemie schneller in den Griff zu bekommen, ist gut. Am wichtigsten ist aber dennoch die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.“

Andreas Ogris, ­Austria-Legende

„Ich werde die Maske immer dort tragen, wo es von der Regierung aus verlangt wird – das heißt aber noch lange nicht, dass ich ­damit einverstanden bin.“

Christoph Steininger, Virologe

„Es gibt genügend Studien, die belegen, dass ­Masken medizinisch durchaus Sinn machen.“

Alfons Haider, Schauspieler

„Die Maske trage ich als Schutz für andere Menschen. Je mehr Menschen das tun, desto größer wird auch die Verringerung der Ansteckungen.“

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Chefin

„Eine halbe Stunde Maske tragen ist jedem zumutbar – zum Schutz unserer Mitmenschen. In den Supermarkt muss jeder – das kann sich niemand aussuchen.“

Alf Poier, Kabarettist

„Das Leiden, das durch das Tragen einer Maske verursacht wird, scheint mir geringer zu sein als jenes, das durch das Nichttragen einer Maske entstehen kann.“

Frenkie Schinkels, ÖSTERREICH-Experte

„Ich vertraue den Maßnahmen unserer Regierung. Aber eines muss ich schon sagen: Wir sollten nicht wieder eine unnötige Hysterie ins Land bringen.“

Elisabeth Gürtler, Unternehmerin

„Natürlich bin ich für die verschärfte Maskenpflicht. Wir müssen danach trachten, ein sicheres Land zu sein. Viele Leute nehmen es derzeit zu locker.“

Marco Pogo, Bierpartei

„Natürlich bin ich für die Maskenpflicht. Für viele Berufsgruppen ist es ja völlig normal, Masken zu tragen, und die sudern auch nicht herum.“

Clemens Doppler, Beachvolleyball-Star

„Ich verstehe nicht, wie man gegen die Maskenpflicht sein kann, weil das nichts ist, wo man sich einen Haxen ausreißt.“

Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident

„Ich trage den MNS dort, wo er vorgeschrieben ist, weil ich jede Maßnahme unterstütze, die mein Umfeld und mich schützt.“

Franz Vranitzky, Ex-Bundeskanzler

„Ich halte die Entscheidung für vernünftig und richtig. Natürlich trage ich während des Einkaufens eine Maske.“

Richard Lugner, Unternehmer

„Ich glaube, die Lockerungen waren zu großzügig, wie man an den steigenden Neuinfektionen sehen kann. Deshalb bin ich für eine erweiterte Maskenpflicht.“

Alexander Grünwald, Austria-Kapitän

„Ich denke, es ist wichtig, dass es in der Öffentlichkeit wirklich verpflichtend ist. Es bringt nichts, wenn nur die Hälfte der Österreicher Maske trägt und die andere Hälfte nicht.“

Gerald Grosz, Blogger

„Die Maskerade kann wieder beginnen! Die bisherigen Infektionsfälle lassen sich auf einige wenige, an einer Hand abzuzählende Cluster zurückverfolgen, die vernachlässig­baren Steigerungen reißen nicht einmal die hysterischsten Experten vom Hocker.“

Roman Gregory, ­Musiker

„Überall, wo es eng wird, zieh’ ich mir das Ding drüber, auch ohne Maskenpflicht. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr der Einzige.“

Christoph Peschek, Rapid-Geschäftsführer

„Wenn es die gesundheitlichen Erfordernisse so verlangen, dann setze ich die Maskenpflicht natürlich um und unterstütze das.“

Norbert Hofer, FPÖ-Chef

„Ich sehe die neuerliche Einführung der Maskenpflicht kritisch, ich habe mich als Politiker an die ­Gesetze zu halten.“

Gabriel Barylli, Schauspieler

„Wir wohnen dem größten Weltwahnsinn bei. Ich halte die Maskenpflicht für eine überflüssige Aktion, das kann ich nicht ernst nehmen. Aber ich trage die Maske, wenn ich es muss.“