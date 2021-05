Komplexitätsforscher Peter Klimek verrät, ab wann man auf die Masken verzichten kann.

Am Mittwoch war es endlich so weit: Nach sieben Monaten ohne Lokale, Kultur, Sportbetriebe gingen die Türen dieser Grundpfeiler des sozialen Lebens endlich wieder auf. Der 19. Mai 2021 war ein historischer Tag.

40-50 Prozent Volimmunisierte

Aufgrund der zurückgehenden Corona-Zahlen könnte es schon in wenigen Wochen die nächsten Lockerungen geben. Komplexitätsforscher Peter Klimek rechnet sogar damit, dass bereits im Juni die Maskenpflicht fallen könnte. Als Vorbilder nennt der Experte dabei Israel und Großbritannien, die das Infektionsgeschehen durch die Impfungen sehr stark zurückdrängen konnten. 40 bis 50 Prozent Vollimmunisierte seien dabei ein wichtiger Richtwert, so Klimek.

„Wenn wir so eine Situation in Österreich schaffen, das ist realistisch dass wir im Juni dahinkommen, dann kann man natürlich weitere Öffnungsschritte vornehmen und so Schutzmaßnahmen wie das Masketragen auch auf Bereiche beschränken, wo man sehr sensibel sein muss und wo es ein höheres Risiko gibt, wie etwa Spitäler“, so der Experte in „Wien heute“.

Trotz der aktuellen Öffnugnsschritte rechnet Klimek nicht, dass die Zahlen in Österreich jetzt wieder deutlich ansteigen werden. „Es sollten dann in den nächsten Wochen die Zahlen nicht ansteigen, sondern die Situation insgesamt weiter stabil bleiben“, so Klimek.