'Gewitterwolken am Horizont': Experte warnt vor neuer Corona-Welle

Norbert Nowotny warnt auf oe24.TV vor einem Ansteigen der Corona-Zahlen.

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken weiter. Am Freitag wurden 95 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz sank auf 7,3.



Dennoch warnen immer mehr Experten vor einer weiteren Corona-Welle – der Grund dafür ist die Delta-Variante, die in den kommenden Wochen auch in Österreich dominant werden wird.



„Wir hören schon den Donner und sehen die Blitze“, schlägt Virologe Norbert Nowotny auf oe24.TV Alarm.