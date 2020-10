Gratis-Liftkarte lässt Corona-Angst verschwinden

Das Hochkar lud Skifans zum vorgezogenen Winterstart ein. Die 500 limitierten und gratis Tickets waren schnell vergriffen.

Dass Ski-Spaß auch unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist, beweist das Skigebiet Hochkar. Am Sonntag eröffneten 500 Gäste die Skisaison mit Gratis-Liftkarten.

"Die Gäste waren alle sehr diszipliniert und haben den Abstand brav eingehalten", so Andreas Buder, Prokurist der Hochkar Bergbahnen. Bereits im Sommer habe man bereits die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Am Sonntag war am Hochkar der Almlift und die dazugehörige Piste geöffnet. Der Liftbetrieb startete um 9 Uhr und endete um 16 Uhr. Saisonkarten konnten an diesem ersten Skitag vor Ort erworben werden.