Große Überraschung: Philippa Strache stimmte mit Ja

Für die Überraschung des Tages sorgte die freie Abgeordnete Philippa Strache. Nach einer emotionalen Rede stimmte sie für die Impfpflicht.

Nach Philippa Straches Rede zur Impfpflicht war nicht klar, wie sich die freie Abgeordnete entscheiden würde: Doch die Szenen bei der Wahlurne zeigen: Strache hat – zum Erstaunen vieler – für die Impfpflicht gestimmt. Klar ist zu sehen, wie die Abgeordnete einen weißen Zettel abgibt.

Zuvor hatte sie jedoch in ihrer Rede noch von einem "fehlerhaften Gesetz" gesprochen, dass "gerade in dieser Zeit" das falsche Signal senden würde. Klar ist jedoch: Philippas Stimme ist eine klare Ansage an HC Strache, mit dem sie in Trennung leben soll.