× Großer Andrang bei Impfaktion in Boeing 777 am Airport Wien

Rund 300 Personen erhalten in einer AUA-Maschine ohne Anmeldung ihre Corona-Imfpung.

Großer Andrang hat laut Austrian Airlines (AUA) am Samstag zu Beginn einer Corona-Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) geherrscht. Rund 300 Stiche sollten von 10.00 bis 15.00 Uhr ohne Anmeldung in einer Boeing 777 verabreicht werden. "Die ersten 100 Personen sind bereits geimpft", berichtete eine AUA-Sprecherin mittags. Inzwischen habe der Andrang nachgelassen. Impfwillige, die noch teilnehmen wollten, mussten kaum mit Wartezeiten rechnen.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Kooperation von AUA, Flughafen und Rotem Kreuz

Das Angebot ist eine Kooperation von AUA, Airport sowie dem Roten Kreuz Niederösterreich. Der Check-in zum Stich wurde in der Besucherwelt des Flughafens durchgeführt. Nach einer Sicherheitskontrolle wurden die Impfwilligen in einem Shuttlebus zur Boeing 777 gebracht. Es galt das "first come - first serve"-Prinzip. Verabreicht wurde das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Möglich waren sowohl Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfung.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Mitarbeiter des Roten Kreuzes verabreichten die Corona-Schutzimpfung. Probesitzen in allen Reiseklassen war möglich. Die Airline verlost unter allen Teilnehmern der Aktion einen Flug für zwei Personen nach New York City - "um die Impfmotivation ein Stück weit anzukurbeln", wie es hieß. Serum stand den Angaben zufolge für rund 300 Personen zur Verfügung, das entspricht den Angaben zufolge einer voll besetzten Langstreckenmaschine.