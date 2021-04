Wiens Bürgermeister macht Öffnungen im Mai von der Situation in den Intensivstationen abhängig.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für Mitte Mai Corona-Öffnungsschritte angekündigt und zwar in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus gleichzeitig. Möglich mache das der "Impfturbo", der durch die vorgezogenen Biontech/Pfizer-Lieferungen gelinge. Bis Ende kommender Woche wird ein detaillierter Öffnungsplan vorgelegt, so Kurz nach einem Gipfel von Regierung und Ländern Freitagnachmittag.

"Nicht alles gleichzeitig öffnen"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) tritt dabei nun aber auf die Bremse. Ludwig verweist auf die angespannte Lage in den Wiener Spitälern und den vorerst bis 2. Mai geltenden Lockdown. "Es muss vor allem eine nachhaltige Verbesserung der Situation in den Intensivstationen geben" Ludwig spricht sich weiter für behutsame Öffnungen aus, "Es kann vor allem nicht alles gleichzeitig öffnen", stellt Wiens Bürgermeister klar.

Rückendeckung bekommt Ludwig dabei von Pamela Rendi-Wagner. Die SPÖ-Chefin warnte am Freitag in der ZiB2 vor einer "verfrühten Öffnungseuphorie“. Die hohe Auslastung auf den Intensivstationen sei das Ergebnis einer "inkonsequenten Corona-Politik der Bundesregierung", so Rendi weiter. Ludwig lobt die Parteichefin für seinen "konsequenten, aber richtigen Weg“.