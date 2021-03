In Wien startet heute die Impfung für Lehrer und Kindergartenpädagogen. 35.000 erhalten in den kommenden Wochen ihren ersten Impfstich.

Jetzt sind die Lehrer und Kindergartenpädagogen Wiens an der Reihe. Im Austria-Center startete heute die groß angelegte Aktion. Rund 35.000 von insgesamt 50.000 Menschen haben sich für eine Covid-Impfung angemeldet. Sie bekommen in den nächsten Wochen im Austria Center die erste Impfung – hauptsächlich mit AstraZeneca.

Politische Prominenz

Zur Feier des Tages war auch politische Prominenz vor Ort: ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ).„Die Pädagogen eisten seit vielen Monaten Übermenschliches. Gerade deshalb ist uns sehr wichtig, dass diese Gruppe rasch geimpft wird, um so auch weiterhin offene Schulen und Kindergärten in Wien gewährleisten zu können", sagte und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Damit gebe man auch Eltern eine positive Perspektive.

Hohe Impfbereitschaft

Positiv äußert sich Bildungsminister Faßmann über die hohe Impfbereitschaft der Pädagogen. Dass diese Berufsgruppe als zweites nach dem Gesundheitspersonal geimpft wird, drückt Wertschätzung aus. „Es ist ein erster Schritt, um aus der Situation, in der wir uns befinden, herauszukommen“, so der Bildungsminister.

Uni ausgeschlossen

Nicht geimpft wird hingegen jetzt Personal der Wiener Hochschulen. Gestern kursierten noch einige Falschmeldungen, in denen sich Universitätspersonal angesprochen fühlte. Diese Informationen seien dem Rathaus zufolge „ausnahmslos falsch“.

© BMBWF/Martin Lusser

Impfungen außerhalb der Dienstzeiten

Die Lehrer und Pädagogen sind angewiesen worden, Impftermine außerhalb ihrer Arbeitszeiten wahrzunehmen. Die Impfung bringt manchmal auch Nebenwirkungen mit sich, die ein bis zwei Tage andauern können. Um zu verhindern, dass mehrere Lehrer zur selben Zeit wegen dieser möglichen Nebenwirkungen ausfallen, wurde im Vorfeld ersucht, die Impftermine zeitlich entsprechend aufzuteilen.

Bestätigung erforderlich.

Für die Impfung muss jeder einen Nachweis mitbringen, an einer Schule, in einem Kindergarten oder Hort in Wien beschäftigt zu sein. Eine Bestätigung des Arbeitgebers sei hier völlig ausreichend.