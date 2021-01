Im oe24.TV-Interview macht der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser deutlich, wie akut die Impfstoff-Situation in Österreich ist.

Nachdem nach BioNTech/Pfizer auch der Corona-Impfstoff-Hersteller AstraZeneca Lieferverzögerungen gemeldet hat, kommt die ohnehin sehr schleppend gestartete Impf-Kampagne in Österreich erneut ins Straucheln.Die fehlenden Impfdosen sorgen für neues Chaos. In einem Bundesland ist die Situation besonders dramatisch. Denn Kärnten zieht die Notbremse und muss die Corona-Erstimpfungen schon stoppen. Das erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)am Dienstagabend bei Fellner! LIVE auf oe24.TV."Wir haben die über 80-Jährigen jetzt auch schon in unsere Strategie miteingebunden. Müssen dort aber schon am Wochenende Stopp machen, weil wir zu wenig Dosen für die Erstimpfung haben", so Kaiser.