Keine Weihnachtsfeiern! Lauterbach schlägt Corona-Alarm

Der deutsche Gesundheitsminister warnt vor einer massiven Krankheitswelle zu Weihnachten.

Nicht nur in Österreich stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder stark an. Auch in Deutschland hat die neue Welle bereits begonnen –Gesundheitsminister Karl Lauterbach lässt nun mit einer dringenden Warnung aufhorchen.

Maske und Home Office

„Corona bleibt gefährlich“, so der SPD-Politiker, der selbst Mediziner ist. Covid sei keine einfache Erkältung, „vielmehr befällt Corona oft auch die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem, lässt sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren.“

Lauterbach rät vor allem in der Weihnachtszeit dazu, wieder Maske zu tragen. Wer ältere Menschen besuchen will, sollte „jede Form der Ansteckung möglichst vermeiden“. Nach Möglichkeit sollte man in den kommenden Wochen wieder im Home Office arbeiten und sogar auf die Weihnachtsfeier verzichten. „Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten“, so der SPD-Minister. „Eine vermiedene Infektion ist wie ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk.“