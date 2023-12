Corona: Jetzt explodieren die Zahlen in Wien

Neue Welle ist da: Das sind aktuell die Hotspots in Österreich.

Österreich steckt mitten in einer neuen Corona-Welle: Innerhalb einer Woche haben sich die Covid-Fälle um ein Drittel erhöht. Es gibt einen "nationalen Rekordwert an SARS-CoV-2-Konzentration im Abwasser", schreibt Molekularbiologe Ulrich Elling auf X.

Auch die Ärzte reagieren und gaben grünes Licht für Masken in den Ordinationen. Sowie auch das Wiener AKH, in dem es wieder eine Masken-Pflicht gibt. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht man nun wieder vermehrt Menschen, die freiwillig zur Maske greifen.

Corona-Hotspots

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, sind zuletzt die Zahlen in ganz Österreich stark angestiegen. Hotspot ist derzeit die Bundeshauptstadt Wien, am entspanntesten ist die Lage weiterhin im Burgenland.

Greil: »Politik stellt Kosten über Leben«

Richard Greil, Primar an der Onkologie in der Klinik Salzburg, warnt im oe24.TV-Interview mit dieser "Zäsur", die das neue Medikamenten-Board von Gesundheitsminister Rauch auslösen werde. Ab 2024 nehme man die "Entscheidung von den behandelnden Ärzte, die Erfahrung haben" und lasse ein Medikamenten-Gremium in dem Experten "ohne Sachverstand" sitzen. Hier passiere der erstmalige Tabubruch seit Jahrzehnten, das "Kosten über das Leben der Patienten" gestellt würden. Das werde zu einer "Erhöhung der Sterblichkeit und Verschlechterung der medizinischen Versorgung in Österreich führen". Die Rechtfertigungsversuche von Rauch hält er für "zynisch". Jene "die sich die Medikamente kaufen können, werden sie erhalten, die anderen nicht", kritisiert Greil.