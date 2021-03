Kroatien erlaubt Einreise auch mit Antigen-Schnelltests

Kroatien wird ab Donnerstag bei der Einreise aus Risikogebieten auch einen negativen Antigen-Schnelltest akzeptieren, kündigte der kroatische Innenminister Davor Bozinovic an.

Bisher wurde ein PCR-Test verlangt, um der Heimquarantäne ausweichen zu können. Wer bereits geimpft war oder eine Covid-Erkrankung in den vergangenen 180 Tagen überstanden hat, wird ohne Test einreisen dürfen, berichteten kroatische Medien.

Bei der Einreise mit Impfzertifikat werden laut Bozinovic auch russische und chinesische Vakzine anerkannt, die in der EU nicht zugelassenen sind. Zusätzlich zu den bestehenden Ausnahmen werden auch digitale Nomaden sowie Kinder unter sieben Jahren von der Testpflicht ausgenommen.

Der Innenminister, der auch den nationalen Zivilschutzstab leitet, rechnet nicht damit, dass die Ankunftszahlen wegen Erleichterung der Einreisebestimmungen deutlich zunehmen werden, sagte er mit Blick auf die Restriktionen in der Nachbarländern.

Wegen zunehmenden Infektionszahlen (in den vergangenen 24-Stunden wurden 2.623 Neuinfektionen bestätigt) wurden einige Corona-Restriktionen auf nationaler Ebene verschärft. So wurde das Indoor-Training verboten (außer für Spitzensportler) und Indoor-Kinderspielplätze gesperrt. In einzelnen Regionen haben lokale Zivilschutzstäbe bereits schärfere Maßnahmen beschlossen. So wurde etwa in den Küstenregionen Split-Dalmatien und Sibenik-Knin die Maskenpflicht auch im Freien, dort wo viele Menschen zusammenkommen, eingeführt. Das wurde auch in Zagreb angekündigt.