Lockdown soll noch 6 Wochen dauern

Derzeit beraten Regierung und Länderchefs noch über die Details - doch laut ersten Informationen soll der "Lockdown light" noch bis Ostern dauern.

Die türkis-grüne Bundesregierung berät am heutigen Montag den ganzen Tag mit Experten aus Medizin und Wissenschaft sowie mit Vertretern der Länder und Parlamentsparteien über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie. Die Gespräche im Bundeskanzleramt haben am Vormittag begonnen. Als erstes wurde mit Medizinern (Virologen, Infektiologe, Epidemiologen und Vertreter des Impfgremiums) sowie Komplexitätsforschern beraten. Danach waren die Vertreter der Parlamentsparteien und im Anschluss die Landeshauptleuten geladen.

Laut ersten Informationen soll der Lockdown sechs Wochen in die Verlängerung gehen. Erste Öffnungsschritte soll es erst um Ostern herum geben. Details folgen in Kürze.