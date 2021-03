Ludwig: Verschärfungen kommen 'mit Sicherheit'

Vorschläge für die Ostregion werden im Lauf des Tages erarbeitet

Die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland werden am Abend mit dem Gesundheitsministerium über die nächsten Schritte beraten - und dabei die Corona-Restriktionen wohl ausweiten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz angekündigt: "Wir werden in der Ostregion mit Sicherheit verschärfende Maßnahmen setzen und keine Öffnungsschritte."

Gipfel am Abend

Dies geschehe auch deshalb, "weil wir derzeit in der Ostregion im Vergleich mit anderen Bundesländern in einer schwierigeren Situation sind", wie der Stadtchef betonte: "Das war aber vor einigen Wochen genau umgekehrt." Damals sei das Ost-West-Gefälle in die andere Richtung verlaufen. Nun sei aber die Ostregion eine Herausforderung.

"Wir bereiten heute im Lauf des Tages Vorschläge vor, die wir gemeinsam mit dem Gesundheitsminister heute Abend beraten wollen", sagte Ludwig. Details nannte er dazu vorerst nicht. Er wolle den Gesprächen nicht vorgreifen, versicherte er. Von Ausreisetests für drei Bundesländer hält er aber jedenfalls wenig, wie er bekundete: "Die ganze Ostregion abzuschotten, kann ich mir nicht vorstellen."