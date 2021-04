Mann wird trotz Impfung zum Superspreader

Obwohl der Mann negativ getestet wurde und schon geimpft war, steckte er andere mit Corona an.

Ein Fall in der deutschen Stadt Halle an der Saale sorgt derzeit für Aufregung. Ein Mann wurde trotz negativem Antigen-Test, Impfung und ohne Symptome in der Klinik zum Superspreader. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Wiegand in einem Video auf dem Youtube-Kanal der Stadt.

"Virus trickst uns aus"

„Das Virus trickst uns aus", schlägt der Ärztliche Direktor des Elisabeth-Krankenhauses, Hendrik Liedtke, Alarm. „Das Virus hat offenbar eine neue Strategie und umschifft alle Abwehr-Maßnahmen, die wir bisher hatten." Liedtke berichtete davon, dass der Antigen-Test negativ war, der PCR-Test dann aber eine „enorm hohe Virenlast“ feststellte. Die betroffene Person sei dadurch womöglich zu einem Superspreader geworden.

Der Bürgermeister appelliert deshalb "tatsächlich Abstand zu halten und auf nichts zu vertrauen". Bei der betreffenden Person handelt es sich wohl um einen sogenannten „Impfversager“. Darunter versteht man Menschen, die auf eine Impfung nicht oder nicht wie erwartet ansprechen.