Mega-Warteschlangen vor den Impfstraßen

Vor dem Austria Center in Wien bildete sich am Freitag eine riesige Warteschlange.

Seit Monaten warten viele Österreicher auf ihren Impftermin. Am Freitag ist es nun für Tausende auch so weit – sie werden gegen Corona geimpft.

Bereits in den frühen Morgenstunden bildete sich vor dem Austria Center in Wien-Donaustadt eine riesige Warteschlange. Wie auf Fotos zu sehen ist, warteten hunderte Wiener auf ihren Impftermin, manche mussten bis zu 2 Stunden warten.

Impfung wird für alle freigegeben



Wie Kanzler Sebastian Kurz am Freitag ankündigte, sollen nun in allen Bundesländern Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet werden, damit sich in den nächsten Wochen jeder impfen lassen wird können, der dies auch möchte. Dank einer Verordnung, die laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einigen Tagen fertig sein wird, werden Impfungen bei den Hausärzten für alle Altersgruppen freigegeben. "Die Ärzte können frei nach persönlichem Risiko entscheiden."

Der Impfstoffmangel scheint zu Ende zu sein: Pro Woche treffen laut Mückstein 400.000 bis 500.000 Dosen in Österreich ein. In Sachen Impfung für Zwölf- bis 15-Jährige erwarte man in Kürze die Entscheidung der EU-Behörde EMA. Über den Sommer werde man auch in dieser Altersgruppe einen qualifizierten Anteil durchimpfen.