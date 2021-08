Nach Urlaub: 6.400 Fälle eingeschleppt

Von 5.912 Infektionen in ­einer Woche stammen 1.998 aus dem Ausland.

Wien. Die größte Reisewelle des Jahres rollt an. An den Grenzen – vor allem zu unseren südlichen Urlaubsländern – stauen sich Hunderttausende (siehe rechts). Viele fahren noch rasch an den Strand, aber: In zwei Wochen läuten die ersten Schulglocken nach dem Sommer das neue Semester ein, jetzt kehren mit einem großen Schwung die Familien zurück nach Österreich.

Jeder dritte Fall von Auslandsreise

Gefahr. Rückreisen erweisen sich als gefährlicher Turbo für die viel gefürchtete vierte Corona-Welle. Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) hat die genauen Infektionsdaten erhoben.

In der vergangenen Woche sind 5.912 neue Covid-Fälle in Österreich gemeldet worden. Davon stammt jede Dritte (genau 32,1 %) von einer Auslandsreise!

Immer schlimmer. Die Anzahl der im Ausland Angesteckten nimmt derzeit rasant zu. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es „nur“ 25,7 %. Je näher das Sommerende rückt, desto schlimmer die Lage.

1.667 Reisende kamen krank aus Kroatien heim.

Am meisten Fälle aus Kroatien

Das Land, aus dem wir über den gesamten Sommer die meisten Fälle importierten, ist Kroatien. Insgesamt kamen bis zur ­vorigen Woche (das sind die aktuellsten Daten) 1.667 Reisende erkrankt zurück. Zur Erinnerung: Mehr als 300 davon stammen alleine vom Festival „Austria goes Zrce“ auf der Insel Pag.

Spanien an zweiter Stelle

An zweiter Stelle kommt Spanien mit 814 importierten Fällen (siehe Tabelle). Die Situation in den Urlauberhotspots war zeitweise kritisch. Auf Mallorca etwa soll das „Partyverbot“ bis Mitte September verlängert werden.

Insgesamt kamen in diesem Sommer 6.406 Österreicher aus dem Urlaub erkrankt zurück. Das sind weit mehr als sich innerhalb einer Woche in ganz Österreich infizieren.

Balkanländer. Wenn man nur die vergangene Woche analysiert, ist plötzlich Nordmazedonien das Land, aus dem die meisten Corona-Fälle kommen – es waren 318 nach nur 43 in der Woche davor.

Zusammengerechnet sind Balkanreisende innerhalb einer Woche für 1.154 Corona-Fälle verantwortlich.

Alarm. Auch wenn die ­Ferien bald vorbei sind, gibt es keine Entwarnung. Danach wird wohl die Schule der nächste Covid-Beschleuniger.