Neues Chaos um Gratis-Tests

Ab Freitag wird das kostenlose Testen beschränkt, eine Verordnung dazu fehlt.

GFünf PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Person und Monat sind gratis - das ist die Teststrategie ab 1. April. Nur: So einfach ist es dann doch nicht. Weil das Gesetz dazu immer noch auf sich warten lässt, stehen jedem zwar 5 Antigentests ab April zu, abholen kann man sie in den Apotheken aber erst am 9. April. Denn die dafür notwendige Bundesratssitzung findet erst am 7. April statt. Mit 1. April werden also nur PCR-Tests ausgegeben. Trotzdem hakt es auch dort bei den Details.

Ausnahmen-Trick und die Frage nach Test Nr. 6

Unklarheit. Behördlich angeordnete PCR-Tests bleiben weiterhin kostenlos: Wer Symptome hat, kann bei 1450 anrufen. Dort wird dann entschieden, ob ein behördlicher Test durchgeführt wird. Wie das entschieden wird, ist aber unklar. "Dann bin ich sicher, dass gerade in der Übergangszeit viele Menschen Symptome haben werden", kommentierte Wiens Stadtchef Michael Ludwig den "Trick".

Kontrolle. Auch was ab dem 6. PCR-Test des Monats passiert, ist immer noch offen. Die Zuständigkeit über die Kontrolle liegt laut Bund bei den Ländern. Die fühlen sich damit alleingelassen. Bei der Umsetzung wollen die meisten Länder ihre Gurgel-Tests fortsetzen, nur die Steiermark testet in Apotheken. In einigen Ländern steht noch aus, ob auch beides möglich ist. Für all das braucht es eine Verordnung -die soll heute kommen. "Die finalen Abstimmungen laufen", heißt es aus dem Ministerium.