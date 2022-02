oe24 ENTHÜLLT: Das ist der geheime Freedom-Day-Plan

Auch Österreich bekommt einen "Freedom Day": oe24 hat die Details zum geheimen Plan +++ Datum steht fest: Wann ALLES aufsperren soll.

Es ist fix: Wie oe24 aus Regierungskreisen bestätigt wurde, plant die Regierung auch in Österreich einen „Freedom Day“. Am kommenden Mittwoch, 16. Februar, soll dazu ein gemeinsamer Gipfel mit den Landeshauptleuten stattfinden. Mehrere Landeshauptleute bestätigen diesen Termin gegenüber oe24. Besonders spannend: oe24 kennt bereits das Datum, an dem die Regierung den „Freedom Day“ plant.