Rendi-Wagner für sofortige Maskenpflicht im Supermarkt

Es sei für die Menschen kein Problem, "eine Stunde beim Einkauf" eine Maske zu tragen, so SPÖ-Chefin Rendi-Wagner.

Österreich zählt wieder 1.240 aktuell Corona-Erkrankte - Experten warnen davor, dass sich die Zahlen durch die aktuelle Urlaubssituation weiter verschlechtern. Im Interview in der ZIB2 hat sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aufgrund der aktuellen Corona-Lage für eine erneute Maskenpflicht in Supermärkten ausgesprochen.

"Die Zahlen sind ein Zeichen, dass wir wachsam sein müssen, aber kein Grund zur Panik", so Rendi-Wagner. Es sei auch nicht überraschend, dass es jetzt zu steigenden Zahlen und kleinen Corona-Clustern komme. Man müsse allerdings darauf achten, dass sich "die Ausbrüche nicht unkontrolliert auf Österreich ausbreiten können".

Die SPÖ-Chefin fordert etwa eine sofortige Rückkehr der Maskenpflicht in Supermärkten. Es sei für die Menschen kein Problem, "eine Stunde beim Einkauf" eine Maske zu tragen. Die Maskenpflicht in Supermärkten solle deswegen ab sofort wieder zurückkehren. Die Regierung habe hier zu schnell und zu optimistisch Lockerungen vorgenommen, so Rendi-Wagner.

Regeln für Bundesländer

Außerdem sei sie für eine eiheitliche Länder-Regelung, was Schulschließungen und Maskenpflicht betreffe, so Rendi-Wagner. Es dürfe dabei "keinen Fleckerteppich geben", dass Bundesländer unterschiedlich auf Fälle reagieren - und gleichzeitig müsse viel mehr gestestet werden.