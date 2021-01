Riesen-Wirbel: So umgeht Ski-Gebiet Lockdown-Regeln

Dieses Skigebiet hat sich zu einem Verein umfunktioniert und startet „eine Forschung“.

Erneut gibt es große Aufregung um die heimischen Ski-Gebiete. In Vorarlberg hat sich ein die Alpenarena Hochhäderich kurzerhand zu einer „Sportakademie“ umgewandelt und will so die Corona-Regeln umgehen.Mitglieder können "Forschungsnächte“ und damit einen Skiurlaub für die ganze Familie buchen.