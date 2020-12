Russischer Corona-Impfstoff-Forscher stürzt aus Fenster – tot

St. Petersburg. Der 45-jährige russische Biomediziner Alexander Kagansky ist aus dem 14. Stock gestürzt und gestorben, wie die Nachrichtenagentur "Interfax" berichtet. Die Leiche des Forschers lag halb bekleidet im Innenhof eines Gebäudes.

Kagansky gehörte in Wladiwostok zu den Direktoren des Zentrums für Genomische und Regenerative Medizin, befasste sich mit Krebsforschung und soll zuletzt auch an der Corona-Forschung und Impfstoffentwicklung beteiligt gewesen sein.

We are saddened to learn of the death of our former Chancellor's fellow Sasha (Aleksander) Kagansky. Sasha was a passionate and creative scientist and a friend and collaborator to many @MRC_IGMM. Our thoughts are with his family, friends and colleagues at this time. pic.twitter.com/wbbZylvpz1