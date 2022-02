Top-Virologe rechnet mit Freedom-Day im März

Norbert Nowotny erwartet bereits in den nächsten Wochen weitere Lockerungen.

Österreich sperrt Schritt für Schritt auf: "Alle Daten und Zahlen der letzten Wochen zeigen", so Bundeskanzler Karl Nehammer, "dass Omikron derzeit keine akute Bedrohung für unser Gesundheitssystem darstellt." Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ergänzt: "Trotz hoher Infektionszahlen ist unser Gesundheitssystem aktuell vor einer Überlastung geschützt."

Neben den bereits bekannten Lockerungen ab kommendem Samstag wie dem Wegfall der 2G-Regel in Geschäften und Museen kündigte die Regierung an, dass die 2G-Regel bei körpernahen Dienstleistungen ebenfalls ab 12. Februar fällt. Außerdem gibt es keine Personenobergrenze bei Veranstaltungen mehr, hier muss man aber weiterhin geimpft oder genesen sein.

Ende aller Maßnahmen

Top-Virologe Norbert Nowotny geht davon aus, dass es schon bald zu weiteren Lockerungen und sogar zu einem Ende aller Corona-Maßnahmen kommen wird. „Wenn alles gut geht und uns die Untervariante BA.2 keinen Strich durch die Rechnung macht, dann rechne ich im März mit einem Freedom-Day in Österreich“, so der Experte in der ZiB Nacht.

Man befinde sich derzeit im Übergang von einer Pandemie zu einem saisonalen Virus, so Nowotny weiter. Man müsse deshalb auch die Teststrategie überarbeiten und nur mehr vulnerable Gruppen und Menschen mit Symptomen testen.

Nowotny betont im Interview auch, dass eine Impfpflicht wegen Omikron nicht mehr notwendig sei. Man solle deshalb damit beginnen, "Gräben zuzuschütten" und "die Strafen auf Eis legen".