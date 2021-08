Urlauber mit Virus um Gepäck

Auslandsreisen als Corona-Turbo. So viele Österreicher kommen infiziert zurück.

Wien. Schockierende Daten-Auswertung der AGES zum Ferienende: In der vergangenen Woche wurden 3.214 Covid-Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt.

Corona-Hotspots

Das sind 40 % aller Infektionen, die in diesem Zeitrahmen in Österreich registriert wurden. Der Urlaub ist somit der größte Corona-Hotspot.

Alleine aus dem Balkan 2.141 Fälle eingeschleppt

Ranking. Rückkehrer aus dem Balkan sorgen für die meisten Erkrankungen. 2.141 waren es innerhalb einer Woche (66,6 % aller reisebedingten Infektionen). Der Kosovo (571) und Nordmazedonien (520) führen die Liste an.

Die meisten aus Kroatien

Wenn man den gesamten Sommer betrachtet, kamen die meisten Urlauber aus Kroatien infiziert zurück (2.046 Fälle).

Die Gesundheitsbehörden sind alarmiert: Es ist derzeit Hauptreisezeit zurück aus dem Urlaub. Täglich stecken Hunderttausende in den Staus am Weg zurück nach Österreich. In vielen dieser Autos sitzen frisch Infizierte.