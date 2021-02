Video zeigt spektakuläre Flucht von Tirol nach Deutschland

Auf sehr kreative Weise versuchte ein Radfahrer die Grenze zwischen Tirol und Deutschland zu überqueren.

Seit vergangenem Sonntag dürfen von Tirol aus nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie müssen einen negativen Test mitführen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Ein Radfahrer versuchte jedoch, die Grenzkontrollen zu umgehen - und zwar auf äußerst kreative Weise. Mit dem Rad auf der Schulter schummelte er sich unter der Autobahnbrücke zwischen Ebbs und Kiefersfelden über den Inn. Die spektakuläre "Flucht" wurde auf Video festgehalten.

© Zoom Tirol

© Zoom Tirol

1.600 Menschen an Grenze zurückgewiesen

An dieser Stelle versuchte der Radfahrer, den Inn zu überqueren.

Bei Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und Tirol sind in dieser Woche fast 16.000 Menschen zurückgewiesen worden, davon allein 4.522 Personen ohne negativen CoV-Test. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ wurden im Zeitraum vom 14. Februar bis Samstag insgesamt 104.178 Personen vor der Einreise nach Deutschland kontrolliert, dabei wurden insgesamt 15.877 Menschen abgewiesen.