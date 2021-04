Welcher Impfstoff wirkt besser?

Es gibt verschiedene Ansichten über die Wirkung der Corona-Imfstoffe. Welches Vakzin am besten vor Covid-19 schützt, sagt eine britische Studie.

Die meisten Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, bevorzugen keinen speziellen Impfstoff. Jene, die aber darüber Angaben machten, teilen sich so auf: Der Impfstoff von Biontech/Pfizer hat mit 33 Prozent die Nase vorn, danach folgt mit 5,8 Prozent Moderna, und das Vakzin von Astrazeneca wird von nur zwei Prozent der Impflinge nachgefragt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Hamburg Center for Health Economics (HCHE).

Diese Umfrage basiert auf einer Studie aus Großbritannien, in deren Rahmen mehr als 1,6 Mio. PCR-Tests ausgewertet wurden und an der über 370.000 Personen teilnahmen (Dezember 20 bis März 21). Da die Studie bislang nur auf einem Preprint-Server zugänglich ist, steht eine endgültige Veröffentlichung noch aus. Eines lässt sich aber nach den Angaben des HCHE sagen: Sowohl Biontech/Pfizer als auch Astrazeneca schützen gleich gut. Dass Astrazeneca bei der Nachfrage so schlecht abschneidet, dürfte tatsächlich mit den Diskussionen über die Altersfreigabe und die Nebenwirkungen zusammenhängen.

Mehr dazu Mehr als halbe Million Impfungen pro Woche Kanzler Kurz verspricht bis Ende Juni allen Impfwilligen zumindest ersten Stich.

HCHE