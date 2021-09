Wolfsberg: Corona-Aufruf für Bundesliga-Match

Mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am vergangenen Samstag bei zwei Veranstaltungen in Wolfsberg aufgehalten.

Laut Angaben der Bezirkshauptmannschaft war eine infizierte Person am 11. September von etwa 21.00 bis 23.30 Uhr bei der "Holiday-Out-Party - The Next Level" im KUSS Wolfsberg. Und auch beim Fußballspiel des RZ Pellets WAC gegen TSV Hartberg in der Wolfsberger Lavanttal-Arena war eine infizierte Person im VIP-Bereich.

Personen, die ebenfalls an einer dieser Veranstaltung teilgenommen haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Bei Symptomen soll umgehend die Hotline 1450 kontaktiert werden, keinesfalls sollte man bei Symptomen aus eigenem Antrieb eine Teststraße aufsuchen. Allen Besuchern ohne Symptomen wird empfohlen, einen Test zu machen.