7 von 10 Österreichern in Sorge um Datenschutz

Statistik Austria präsentierte die Ergebnisse einer Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in Österreichs Haushalten und bei Personen im Jahr 2023.

Laut Statistik Austria verfügten im Jahr 2023 rund 95 % der österreichischen Haushalte über einen Internetzugang. Dieses Ergebnis geht aus einer Umfrage hervor, die den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in Österreichs Haushalten zur Grundlage hatte. Die Befragten setzten sich aus Haushalten mit mindestens einem Haushaltsmitglied (sowie ihren Mitbewohnern) im Alter von 16 bis 74 Jahren zusammen.

Nutzung des Internets

Wofür die Österreicher vor allem das Internet nutzten: Auf Rang eins liegt das Versenden und Empfangen (88 %) von Sofortnachrichten sowie von E-Mails (86 %). Darauf folgt Online-Banking (77 %) und dicht dahinter das Suchen von Informationen zu Waren oder Dienstleistungen (76 %). Für Telefonie verwendeten 70 % bzw. für soziale Netzwerke 63 % der Österreicher das World Wide Web.

Umgang mit Fake News und Hate Speech

Auf Fake News im Netz sind hierzulande 43 % gestoßen. 66 % der Befragten hätten diese Falschmeldungen oder -informationen im Anschluss überprüft. 31 % gaben an, Inhalte gefunden zu haben, die sie als feindselig oder erniedrigend gegenüber anderen empfanden. Jene, die Social Media nutzen (39 %), sahen solchen Content häufiger als jene ohne Social-Media-Nutzung (20 %). Hate Speech richtete sich vor allem gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten (27 %), Religion oder Weltanschauung (22 %) sowie ethnische Zugehörigkeit (20 %).

Datenschutz und Nicht-Nutzung des Internets

In Österreich seien sieben von zehn Personen sehr besorgt was den Datenschutz im WWW angeht. 48 % gaben an, etwas besorgt zu sein, dass ihre Internetaktivitäten aufgezeichnet und für gezielte Werbung genutzt werden. Dennoch nutzten lediglich 5 % der Befragten im Alter von 16 bis 74 Jahren das Internet in den letzten drei Monaten nicht.