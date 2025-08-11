Achtung! Gefälschte Mails von Statistik Austria im Umlauf

Erneutsorgt eine groß angelegte Phishing-Welle für Verunsicherung in Österreich

Zurzeit sind falsche E-Mails von einer vermeintlichen Mailadresse von Statistik Austria im Umlauf. Die Empfänger werden per E-Mail mit dem Betreff "Anforderung von Daten zur statistischen Auswertung" im Namen von Statistik Austria aufgefordert, an einer Studie zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen teilzunehmen.

Die falschen E-Mails sind vom Design täuschend ähnlich zu jenen von Statistik Austria. Die urhebende Mailadresse data@statistik-gv.at gehört nicht zu Statistik Austria. Mailadressen von Statistik Austria enden auf @ statistik.gv.at (Punkt statt Bindestrich).