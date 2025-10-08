Apple-Hammer: Neues MacBook Pro soll noch diesen Oktober erscheinen

Apple steht offenbar kurz davor, eine neue Version des MacBook Pro vorzustellen. Statt wie bisher erwartet erst im Frühjahr 2026, könnte das neue Modell mit M5-Prozessor schon im Oktober erscheinen.

Erste Hinweise darauf mehren sich in den vergangenen Tagen.

Hinweise auf baldige Vorstellung

Der bekannte Bloomberg-Reporter Mark Gurman schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), dass die aktuellen Modelle des MacBook Pro mit M4-Chip sowie das iPad Pro M4 in den Apple-Stores und im Online-Shop derzeit nur eingeschränkt verfügbar seien. Das deute laut Gurman meist auf eine baldige Aktualisierung der Produktreihe hin. Zwar war ein neues iPad Pro mit dem kommenden M5-Chip schon länger im Gespräch, doch dass auch das MacBook Pro so schnell ein Update bekommt, wäre überraschend.

Auch ein Eintrag bei der US-Kommunikationsaufsicht FCC (eine staatliche Behörde in den USA) sorgt für Gesprächsstoff. Dort wurden neue Modellnummern registriert, die bisher nicht öffentlich bekannt waren. Diese Codes deuten auf mehrere neue Geräte hin – darunter ein MacBook mit einem bislang unveröffentlichten Prozessor. Ein russischer YouTuber zeigte außerdem ein angebliches iPad Pro mit M5-Chip, das er bereits ausgepackt haben will. In diesem Zusammenhang wird auch ein neues MacBook-Modell vermutet, das wohl die Basisversion der Pro-Reihe mit 14-Zoll-Display sein könnte.

Möglicher Zeitplan für neue Modelle

Sollten sich die Berichte bestätigen, könnte Apple im Oktober ein 14-Zoll-MacBook-Pro mit dem neuen M5-Chip vorstellen – gemeinsam mit dem iPad Pro M5. Leistungsstärkere Varianten mit den Chips M5 Pro und M5 Max sollen laut Beobachtern erst im Frühjahr 2026 folgen. Noch im Sommer hatte Gurman erklärt, Apple werde bis 2026 keine MacBook-Pro-Modelle mit M5 vorstellen. Seine Einschätzung hat er nun jedoch angepasst.

Kaum Änderungen beim Design erwartet

Am äußeren Erscheinungsbild wird sich voraussichtlich wenig ändern. Apple dürfte das bisherige Design beibehalten und nur den neuen Chip einsetzen. Displays mit OLED-Technik (organische Leuchtdioden, bekannt für kräftige Farben und hohen Kontrast) sollen erst Ende 2026 in die MacBook-Reihe kommen. Diese Technik nutzt Apple derzeit nur bei den iPad-Pro-Modellen mit 11 und 13 Zoll sowie in den iPhones.

Neben den neuen Laptops und Tablets soll Apple bis zum Frühjahr 2026 auch andere Geräte vorstellen. Dazu gehört laut Insidern auch eine zweite Generation des Vision-Pro-Headsets.