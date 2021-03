Besitzer eines Android-Smartphones sollten derzeit besonders aufmerksam sein. Sicherheitsexperten haben eine sich rasant verbreitenden Cybercrime-Kampagne gegen Android-Nutzer im deutschsprachigen Raum entdeckt. Konkret wird vor einem gefährlichen Banking Trojaner, der sich auf Android-Geräten verbreitet, gewarnt. Bereits seit Dezember 2020 treibt das Schadprogramm FluBot sein Unwesen. Die Aktivitäten waren laut ESET bisher weitestgehend auf Spanien und Polen beschränkt. Nun treibt der Trojaner auch in unseren Breiten sein Unwesen.

Laut den ESET-Experten sollten Android-Nutzer eingehende SMS-Nachrichten derzeit besonders genau prüfen. Mit Hilfe einer vermeintlichen Sendungs-Benachrichtigung versuchen Kriminelle Smartphones mit dem Banking Trojaner FluBot zu infizieren. Als Absender werden die Namen großer Logistikunternehmen, wie DHL oder FedEx missbraucht. In der SMS-Spam werden Empfänger dazu aufgefordert auf einen Link zu klicken und eine App zu installieren, um so den Sendungsstatus des angeblichen Pakets einzusehen. Mit dieser Anwendung gelangt jedoch der Trojaner auf das Gerät. FluBot erlangt dabei wichtige Berechtigungen wie das Einsehen von Benachrichtigungen, das Lesen und Schreiben von SMS-Nachrichten, das Abrufen der Kontaktliste sowie das Durchführen von Anrufen.

Der Banking Trojaner FluBot verbreitee sich derzeit rasant und stelle ein ernsthaftes Sicherheitsproblem dar. „Einmal auf dem Gerät stiehlt das Schadprogramm Kontaktdaten und sensible Informationen“, erklärt Lukas Stefanko, Malware Researcher bei ESET. „Anwender sollten mit vermeintlichen Zustellbenachrichtigungen derzeit sehr vorsichtig umgehen. Wir empfehlen dringend, diese Nachrichten genau zu prüfen und eine Sicherheitslösung zu installieren.“ Im folgenden Twitter-Video von Stefanko ist zu sehen, wie die Masche funktioniert:

FluBot Android banking Trojan has been spreading in #Germany ???????? for the last 5 days via SMS impersonating #FedEx



Here is what happens when you open that link from SMS and install the app ???? https://t.co/BSVQ6o3y9U pic.twitter.com/MAbtCjIQiP