Elektronik-Händler verpasst seinem Onlinebestell- und Abholservice den Zusatz "Express" und weitet auch die Telefon-Beratung aus.

Den heimischen Fachhandel trifft der aktuelle Lockdown inmitten der Black-Friday-Woche und dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft besonders hart. Um dennoch ein halbwegs gutes Geschäft zu machen, bieten viele Händler mittlerweile ein sogenanntes Click & Collect-Service an. Denn die gewünschte Ware vorab online zu bestellen und dann im Geschäft abzuholen ist weiterhin erlaubt. Einer der Vorreiter dieses Geschäftsmodells in Österreich ist MediaMarkt . Nun rüstet der Elektronikfachhändler sein Click & Collect-Angebot noch einmal auf.

Click & Collect Express

Konkret bekommt der Abholservice den Namenszusatz "Express". Dieser steht natürlich für Geschwindigkeit. Deshalb seien lagernde Produkte bei Onlinebestellung ab sofort innerhalb von nur einer Stunde beim gewählten MediaMarkt abholbereit, so der Elektronikhändler am Dienstag in einer Aussendung. Die Abwicklung bei Click & Collect Express gestaltet sich wie folgt: Kunden müssen im Onlineshop ihr Wunschprodukt (über 55.000 Artikel verfügbar) auswählen und dabei auf den Vermerk „Bereit zur Abholung“ achten. Danach muss noch der Wunschmarkt ausgewählt sowie online bezahlt werden. Eine Stunde nach bestätigter Bestellung soll man den Einkauf unter Vorweis der Bestellbestätigung abholen können.

Telefonberatung

Neben Click & Collect Express gibt es noch eine weitere Neuheit, die dem Lockdown geschuldet ist. Aufgrund der Geschäftsschließungen entfällt für die Kunden die Möglichkeit, Produkte vor Ort auszuprobieren und sich in den Shops beraten zu lassen. Genau das ist aber für viele Kunden - egal bei welchem Händler sie einkaufen - für die Kaufentscheidung essentiell. Deshalb will MediaMarkt laut eigenen Angaben fachkundige Produktberatung auch im Lockdown ermöglichen. Ab sofort sind die Einkaufsberater des Elektronikfachhändlers telefonisch für Kunden erreichbar. Im Zuge des Gesprächs können Wunschprodukte auch via Telefon bestellt und anschließend im Markt abgeholt werden.

Click & Collect immer wichtiger

„Die Bedeutung von Click & Collect hat angesichts der Pandemie einen unglaublichen Zuwachs erlebt und gewinnt auch laufend immer mehr Fans. Fast 70 Prozent unserer Online-Käufe werden, auch abseits der Lockdowns, in unseren Märkten abgeholt. Mit unserer neuen Express-Abholung heben wir unseren Serviceanspruch einmal mehr auf ein neues, in Österreich einzigartiges Level! Es ist unser Bestreben, das Leben unserer Kunden einfacher zu machen – nicht nur, aber ganz besonders jetzt vor Weihnachten!“, so Christoph Dietrich, aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich.